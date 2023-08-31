Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 16:15 Güncelleme: 31.08.2023 - 16:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi ile Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki adreslere operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 6,90 gram metamfetamin, 17,95 gram sentetik kannabinoid, 800 lira ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 5'i hastanede sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

        Öte yandan, operasyon sırasında aracıyla kaçmaya çalışan zanlılardan birinin 10 otomobil ve Narkotik Şube Müdürlüğüne ait sivil araca çarparak hasar verdiği öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC açıklaması
        Ocakta zamlı maaşlar ne olacak?
        Ocakta zamlı maaşlar ne olacak?
        Dayanıksız sitenin yıkımına karşı direndiler!
        Dayanıksız sitenin yıkımına karşı direndiler!
        Memur zammı belli oldu
        Memur zammı belli oldu
        Usta oyuncuya veda
        Usta oyuncuya veda
        Açık kalan damper tünelde levhayı yıktı!
        Açık kalan damper tünelde levhayı yıktı!
        Vargas'a saygısızlık!
        Vargas'a saygısızlık!
        İstanbul'da fidye için 2,5 yaşındaki çocuğu kaçırdılar!
        İstanbul'da fidye için 2,5 yaşındaki çocuğu kaçırdılar!
        Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
        Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
        İstanbul'da 5 ilçe için flaş scooter kararı!
        İstanbul'da 5 ilçe için flaş scooter kararı!
        16 yaşında üvey ağabeyini öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        16 yaşında üvey ağabeyini öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Aralarına arabulucu girecek
        Aralarına arabulucu girecek
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Servis ücretinde çifte tarife dönemi
        Servis ücretinde çifte tarife dönemi
        Yeşil fiş 500, beyaz fiş 250 TL! Randevulu muska sırası!
        Yeşil fiş 500, beyaz fiş 250 TL! Randevulu muska sırası!
        Dünyanın en eski film festivali başladı
        Dünyanın en eski film festivali başladı
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!
        Artan tehlike: Su krizi için hangi önlemler alınıyor?
        Artan tehlike: Su krizi için hangi önlemler alınıyor?

        Benzer Haberler

        Kayseri'de oda başkanları büyüme rakamlarını değerlendirdi
        Kayseri'de oda başkanları büyüme rakamlarını değerlendirdi
        Kayseri'de emekli öğretmenlere "Heimlich" manevrası ile ilk yardım eğitimi...
        Kayseri'de emekli öğretmenlere "Heimlich" manevrası ile ilk yardım eğitimi...
        Kayseri'de, uyuşturucu operasyonunda 9 gözaltı
        Kayseri'de, uyuşturucu operasyonunda 9 gözaltı
        Erciyes ve Ağrı dağlarına 30 Ağustos Zafer Tırmanışı yapıldı
        Erciyes ve Ağrı dağlarına 30 Ağustos Zafer Tırmanışı yapıldı
        Erciyes Dağı'nda hafta sonları zirve tırmanışı heyecanı yaşanıyor
        Erciyes Dağı'nda hafta sonları zirve tırmanışı heyecanı yaşanıyor
        Kayseri'de PYD/YPG şüphelisi yakalandı
        Kayseri'de PYD/YPG şüphelisi yakalandı