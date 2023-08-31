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        Kayseri'de oda başkanları büyüme rakamlarını değerlendirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 16:19 Güncelleme: 31.08.2023 - 16:19
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        Kayseri'de oda başkanları büyüme rakamlarını değerlendirdi
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        KAYSERİ (AA) - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın ile Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2023 yılı ikinci çeyrek büyüme rakamına ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Yalçın, yazılı açıklamasında, dünya genelinde yaşanan resesyon, Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz etkilerine bakıldığında Türkiye ekonomisinin büyümedeki gücünü ve kararlılığını yılın ikinci çeyreğindeki rakamlarla bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

        2023 yılı ikinci çeyreğine ilişkin ekonomi çevrelerinin gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 3,32 atış göstereceği tahmininde bulunduğuna dikkati çeken Başkan Yalçın, "Türkiye olarak büyümedeki ısrarlı ve kararlı duruşumuz tahminlerin ötesinde gerçekleşen rakamlarla kendini göstermiştir. Yatırımlarını ve ihracatını daha da artırıp resesyon riskini savuşturan bir Türkiye ekonomisi, yılın geri kalan 6 ayında da büyüme rakamlarını tahminler üstünde gerçekleştirme gücüne sahiptir." ifadelerini kullandı.

        KTO Başkanı Ömer Gülsoy da deprem felaketinin ekonomik etkilerinin telafi edildiği, ihracatta zorlanmaların olduğu bir dönemde ülke ekonomisinin tüm zorluklara rağmen güçlü büyüme performansını sürdürdüğünü kaydetti.

        Bu büyümeyi dengeli, istikrarlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir kılacak çalışmalar yapılması gerektiğine dikkati çeken Gülsoy, şöyle devam etti:

        "Fiyat istikrarı ve finansal istikrar hayati önem taşımaktadır. Devam eden yapısal sorunların çözüme kavuşturulması ve desteklerin devam etmesi önem arz etmektedir. Bu rakamlar, ülkemizin yatırım ve üretim kararlılığının en zor şartlar altında dahi devam ettiğini göstermesi bakımından çok kıymetlidir. İş dünyamız bütün zorlu şartlar altında dahi canla başla çalışmaktadır. Burada önemli olan sürdürebilirliktir. Rotamızı kesintisiz büyümeye çevirip, yapısal değişiklikleri tamamlamamız gerekmektedir. Daha fazla üretim, yatırım, istihdam, ihracat için kamu ve özel sektör el birliği ve ortak akıl ile şimdi daha çok çalışma zamanıdır. Önümüzdeki dönemde de Türkiye'nin daha fazla nitelikli büyümesi, büyümenin tabana dengeli yayılması ve dış talebe dayalı büyümesine daha fazla katkı sunmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Özel sektörün azmi ve iştahı yerinde ama finansman konusunda destek beklediğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum."

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