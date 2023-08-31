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        Tohumluk Vakfının eğitim projesine Yahyalı Belediyesinden destek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 17:32 Güncelleme: 31.08.2023 - 17:33
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        Tohumluk Vakfının eğitim projesine Yahyalı Belediyesinden destek
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        KAYSERİ (AA) - Tohumluk Vakfı Kayseri Temsilciliği tarafından Yahyalı Şehit Mustafa Aydın Yatılı Bölge Ortaokulu'na yapılacak eğitim projesine Yahyalı Belediyesi tarafından destek verilecek.

        Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ü makamında ziyaret eden Tohumluk Vakfı İl Temsilcisi Serra Menekay ve vakıf yöneticileri, projeleri hakkında bilgi verdi.

        Menekay, şunları kaydetti:

        "Geçen yıl Haydi Kızlar Spora projesi, hem Belediye Başkanımızın hem de değerli öğretmenlerimizin bizi sevgi ve ilgiyle kucaklamış olmasıyla bir eğitim projesine dönüştü. Bu yıl Yahyalı Şehit Mustafa Aydın Yatılı Bölge Ortaokulu'nda da bir takım faaliyetlerimiz olacak. Projemiz tarım, hayvancılık ve teknolojiyi bir arada yürütecekleri büyük bir proje halini aldı. Köylerden gelip burada okuyan çocukların okulunu bitirip tekrar hayvancılığa ve çiftçiliğe dönmeleri gerekiyorsa doğru tarım, iyi tarım ilkelerini bilerek dönmelerini istiyoruz. Eğer kendileri dönmese bile ailelerine bunları öğretmelerini istiyoruz. Çünkü çevre ve iklim değişikliği günümüzün en önemli konusu. İleriki günler daha sıkıntılı olacak."

        Belediye Başkanı Öztürk ise projenin önemini vurgulayarak, eğitime hizmetlerinin devam ettiğini belirtti.

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