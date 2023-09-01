Sarıoğlan'da koç katımı başladı
KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde besiciler koç katımına başladı.
Besiciler Mustafa Gezer ve Muhammed Enes Akbulut, yünlerini boyayıp süsledikleri damızlık koçu sürüye kattı.
Akbulut, katımdan önce damızlık koçu farklı renklerle boyamaya özen gösterdiklerini söyledi.
Sürüyü koruyan çoban köpeklerine de önem verdiklerini belirten Akbulut, bu köpekleri özenle yetiştirdiklerini vurguladı.
Mustafa Gezer de ilçede hayvancılığın gelişmesine katkı bulunmak için çabaladıklarını anlattı.