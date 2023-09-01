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        Sarıoğlan'da koç katımı başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 10:27 Güncelleme: 01.09.2023 - 10:31
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        Sarıoğlan'da koç katımı başladı
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        KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde besiciler koç katımına başladı.

        Besiciler Mustafa Gezer ve Muhammed Enes Akbulut, yünlerini boyayıp süsledikleri damızlık koçu sürüye kattı.

        Akbulut, katımdan önce damızlık koçu farklı renklerle boyamaya özen gösterdiklerini söyledi.

        Sürüyü koruyan çoban köpeklerine de önem verdiklerini belirten Akbulut, bu köpekleri özenle yetiştirdiklerini vurguladı.

        Mustafa Gezer de ilçede hayvancılığın gelişmesine katkı bulunmak için çabaladıklarını anlattı.

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