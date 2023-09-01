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        Kayseri'de yeni adli yılın açılışı için tören düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 11:53 Güncelleme: 01.09.2023 - 11:57
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        Kayseri'de yeni adli yılın açılışı için tören düzenlendi
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        KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 2023-2024 adli yılının açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, adliyenin Konferans Salonu'ndaki törende, adaletin ekmek gibi, su gibi, hava gibi insanlık için zorunlu ihtiyaçlardan olduğunu söyledi.

        Korkmaz, yeni adli yılda da 81 cumhuriyet savcısı, 116 hakim, 1152 personelle adliyenin tüm birimleriyle güven veren, kamu vicdanını tatmin edici adaleti sağlamak için hızlı ve isabetli kararlar vermeye devam edeceklerini ifade etti.

        Geçen yıl Kayseri adliyesinde yapılan işlerle ilgili konuşan Korkmaz, şunları kaydetti:

        "Cumhuriyet Başsavcılığımıza gelen 94 bin soruşturma ve ihbar evrakının 82 bin 760 adedi aynı yıl içinde karara bağlanmış olup başarı yüzdesi 87 olmuştur. Başsavcılığımıza infaz için gelen 60 bin 800 infaz ve ilamat evrakının 47 bin 145 adedi aynı yıl içinde infaz edilmiş olup başarı yüzdesi 77 olarak gerçekleşmiştir. Ceza mahkemelerimize gelen 91 bin 550 davanın 87 bin 31 adedi aynı yıl içinde karara bağlanmış olup başarı yüzdesi 94'tür. Hukuk mahkemelerimize gelen 46 bin 900 davanın 45 bin 380 adedi aynı yıl içinde karara bağlanmış olup başarı yüzdesi 95 olarak ortaya çıkmıştır. İcra dairelerimize gelen 487 bin takibin 184 bin 880 adedi sonuçlandırılmış olup başarı yüzdesi 37'de kalmıştır. Son olarak Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüze gelen 12 bin 230 yükümlü dosyasının 11 bin 180 adedi neticeye bağlanmış olup başarı yüzdesi 91 olarak gerçekleşmiştir."

        Korkmaz, Çocuk Teslim Merkezinin Büyükşehir Belediyesinin tahsis ettiği mekanda görevine başladığını hatırlatarak, 1 Ağustos 2022 tarihinden bu güne kadar 4 bin 95 çocuğun uzman refakatinde ve güvenli bir ortamda anne ile babasına tesliminin gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

        Törene, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Dursun Büyükbaş, milletvekilleri ile kentteki üniversitelerin rektörleri de katıldı.

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