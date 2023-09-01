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        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere ulaşım desteği

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yeni eğitim döneminde ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine okullarına günlük ulaşım sağlamaları için aylık 150 binişlik ulaşım kartı yardımı yapacaklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 13:56 Güncelleme: 01.09.2023 - 14:03
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere ulaşım desteği
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        KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yeni eğitim döneminde ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine okullarına günlük ulaşım sağlamaları için aylık 150 binişlik ulaşım kartı yardımı yapacaklarını bildirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, geçen eğitim döneminde, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerinde ikamet eden ihtiyaç sahibi 2 bin 329 ailenin 3 bin 234 öğrencisi için aylık 150 biniş tanımlanan ulaşım kartı yardımı yapıldığını belirtti.

        2022-2023 eğitim yılında yaklaşık 2 milyon lira tutarında ulaşım yardımı yapıldığını aktaran Büyükkılıç, 2023-2024 eğitim yılında da aylık 150 binişlik ulaşım kartı yardımının devam edeceğini ifade etti.

        Büyükkılıç, başvuruların 4 Eylül 2023 Pazartesi Büyükşehir Belediyesinin www.kayseri.bel.tr internet sitesinden yapılacağını kaydetti.

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