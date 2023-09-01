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        Sarıoğlan'da çocuklar maske yapma etkinliğinde bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 16:29 Güncelleme: 01.09.2023 - 16:34
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        Sarıoğlan'da çocuklar maske yapma etkinliğinde bir araya geldi
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        KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde çocuklar maske yaparak eğlendi.

        Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen programda çocuklar "Kendi maskeni kendin yap" etkinliğinde bir araya gelerek renkli kağıtlar ve süslemelerle maske tasarladı.

        Eğitmen Pelin Nur Akbulut, etkinliğe katılan çocukların öğrenme ve eğlenme deneyimlerini bir araya yaşadıklarını, öğrenme fırsatı bulmaları için bu tür etkinliklere devam edeceklerini kaydetti.

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