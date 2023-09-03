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        Kayseri'de mahalle muhtarından ihtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz saç kesim hizmeti

        Kayseri'de mahalle muhtarının öncülüğünde berber ve kuaförler, okullar açılmadan önce öğrencilerin saçlarını ücretsiz kesiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 14:29 Güncelleme: 03.09.2023 - 15:25
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        Kayseri'de mahalle muhtarından ihtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz saç kesim hizmeti
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        KAYSERİ (AA) - Kayseri'de mahalle muhtarının öncülüğünde berber ve kuaförler, okullar açılmadan önce öğrencilerin saçlarını ücretsiz kesiyor.

        Yıldırım Beyazıt Mahallesi Muhtarı Gonca Kaan'ın geleneksel hale getirdiği uygulamayla dükkanını öğrencilere açan berber ve kuaförler, okullar açılmadan önce kız ve erkek öğrencilerin saçlarını kesti, saç bakımlarını yaptı.

        Muhtar Kaan, gazetecilere yaptığı açıklamada, mesleğinin kuaförlük olduğunu, okullar açılmadan önce kuaför dükkanlarında yaşanan öğrenci yoğunluğunu bildiğini söyledi.

        Mahallesindeki ailelerin okul forması, kırtasiye gibi çeşitli ihtiyaçlardan dolayı maddi olarak zorlandıklarını vurgulayan Kaan, "3-4 çocuklu bir ailede saç kesimi pahalı oluyor. Ortalama bir çocuğun saç kesimi 100 lira. Bu para ailelerde kalınca başka bir ihtiyaca harcıyorlar. Muhtarlık dönemim boyunca bunu geleneksel hale getirdim. Okul açılmadan önce toplu olarak bu uygulamayı yapıyoruz. TOKİ ve İldem mahallerinde de kuaför dükkanlarımız var. Yıl içinde de buralara ihtiyaç sahibi ailelerimiz gidip saç kesimlerini yaptırabilirler. Ben ailelerimizi berber, kuaför esnaflarımıza yönlendiriyorum." diye konuştu.

        Kendisi de saç kesimi yapan Kaan, bu yıl dükkanını çocuklara açan berber Muharrem Dalkıran'a teşekkür etti.

        Berber Dalkıran da Muhtar Kaan'ın kendisine böyle bir teklifle geldiğini ve severek kabul ettiğini çünkü mahallenin genel durumunun maddi açıdan iyi olmadığını dile getirdi.

        Kuaför Şerife Akdeniz ise böyle bir hizmetle hem aileleri hem de çocukları mutlu ettiklerini dile getirdi.

        Mahalle sakinlerinden Mehmet Atıcı da birkaç yıldır uygulanan bu hizmetten memnun olduklarını belirtti.

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