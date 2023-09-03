Kayseri'de belediyeler tarafından oluşturulan alanlarda salça kaynatılıyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de halkın yoğun ilgi gösterdiği ev yapımı salça için belediyeler alanlar oluşturuyor, salça kazanı, tuz, domates çekimi, deterjan gibi hizmetleri ücretsiz sağlıyor.

Talas Belediyesi ve Melikgazi Belediyesi, sokak aralarında ve bina altlarında salça kaynatıp çevredeki vatandaşların rahatsız edilmemesi için salça kaynatma alanları oluşturdu.

Talas Belediyesinin "Talas'ta Kış Hazırlıkları Günleri" olarak duyurduğu ve 10 Eylül'e kadar sürecek etkinlikte, Reşadiye Mahallesi'ndeki eski stadyum içine kazanların kurulması için ocaklar hazırlandı.

Kazanları da dağıtan belediye hem vatandaşların ev yapımı salça yemesine olanak sağlıyor hem de sokak aralarında salça kaynatmanın önüne geçiyor.

Eşiyle salça kaynatan Harun Çetinkaya, AA muhabirine, alana gelerek kilosu 8 liradan 100 kilogram domates aldığını ve yaklaşık 20 kilogram salça elde etmeyi planladıklarını söyledi.

Sabah 7'de hazırlıklara başladıklarını anlatan Çetinkaya, "Belediyeye bu hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. Piknik yapar gibi salça kaynatıyoruz. Domates çekme parası vermedik, kazan, tuz belediyeden." dedi.

Erol Bilici de Talas ilçesinde apartmanda yaşadığını, evlerinin çevresinde kış hazırlığı yapacak bir alan olmadığı için belediyenin hazırladığı alana geldiklerini belirtti.

Domatesi de alandan temin ettiklerini anlatan Bilici, şunları kaydetti:

"Bu kadar insanın taze, kendi yaptığı salça ile yemek yapmasını sağladıkları için mutluyuz. 10 Eylül'e kadar süremiz var, belki bu süre biraz uzatılabilir. Eşim acılı sosları da burada hazırlıyor. Biz çocukluğumuzdan bu yana annemin yaptığı ev yapımı salçayı yedik. Annem vefat edince eşim de doğal salça yapmaya başladı. Bu salçanın daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Tuzunu, yağını, kaynatma süresini kendimiz ayarlıyoruz."

Hatice Demirezen de yaklaşık 50 yıldır ev yapımı salça yediğini söyledi.

Apartmanda yaşayan kızının ve gelinlerinin de alana gelerek salça yaptığını anlatan Demirezen, "Geldiğimizde yerlerimiz hazırdı, kazan, tuz, su verdiler. Karıştırmak için kaşık verdiler, domates çekimi de ücretsiz, belediyemiz sağolsun." diye konuştu.

Melikgazi Belediyesi de "Melikgazi'de Salça Kaynatma Günleri" olarak duyurduğu etkinlikte çevre kirliliğini ve şikayetleri önlemek için ilçenin farklı noktalarında oluşturduğu alanlarda salça yapılmasını sağlıyor.