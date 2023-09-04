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        Kayseri'de cinayet sanığının yargılanmasına devam edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 11:20 Güncelleme: 04.09.2023 - 11:20
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        Kayseri'de cinayet sanığının yargılanmasına devam edildi
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        KAYSERİ (AA) - Kayseri'de cinsel istismarına uğradığı yakınını silahla öldürdüğü iddiasıyla hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açılan kadının yargılanmasına devam edildi.

        3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, 4 çocuk annesi tutuklu sanık S.A. (29), maktul M.C'nin müşteki babası Ö.C. ve taraf avukatları hazır bulundu.

        Sanık S.A. savunmasında, "Öyle bir şey yapmak istememiştim. Huzurunuzda annesi ve babasından özür diliyorum. Çocuklarımın yanında olmak istiyorum." ifadesini kullandı.

        Müşteki Ö.C. ise yaşanan olayda sanığın eşi ile ailesinin suçlu olduğunu iddia ederek, "Karanlık cinayetin aydınlatılmasını istiyorum." dedi.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Yeni Mahalle Kululu Caddesi'nde 23 Ocak'ta, S.A'nın tabancayla ateş ettiği M.C. hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan kadın tutuklanmıştı.

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