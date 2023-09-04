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        Kayseri'de okullarda uyum haftası eğitimi başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 14:10 Güncelleme: 04.09.2023 - 14:10
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        Kayseri'de okullarda uyum haftası eğitimi başladı
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        KAYSERİ (AA) - Yaz tatilinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıflar için hazırlanan okula uyum programı kapsamında ilk ders zili çaldı.

        Kayseri'de uyum haftasının ilk gününde okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri, velileri tarafından okula getirildi.

        Okul müdürlerinin isimleri okumasıyla şubeleri önceden belirlenen öğrenciler, öğretmenleriyle sınıflarına girdi.

        Okulun ilk gününde öğrencilere, öğretmenleri tarafından okul ve okul bahçesi gezdirildi.

        Daha sonra sınıflara davet edilen velilerle tanıştı.

        Yarım gün süren uyum haftasının ilk gününde rehber öğretmenler tarafından velilere yönelik uyum haftası sunumu yapıldı.

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