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        Kayseri'de "E Ticarette Kazanan Kadınlar" eğitimi başladı

        Kayseri'de kadın kooperatiflerine ve e-ticaretle ilgilenen kadınlara yönelik "E Ticarette Kazanan Kadınlar" eğitimi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 18:43 Güncelleme: 04.09.2023 - 18:44
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        Kayseri'de "E Ticarette Kazanan Kadınlar" eğitimi başladı
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        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Kadın Kooperatifleri, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, KADEM, Tekno Gelişim Busines Solutions, İdeaSoft Akademi iş birliğiyle Kayseri Ticaret Odası'nda (KTO) düzenlenen eğitimlerin açılış töreni yapıldı.

        Açılış törenine Vali Gökmen Çiçek, Vali yardımcıları Adnan Türkdamar, Şemseddin Erkaya, Adnan Tezcan ve Ömer Tekeş, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ile İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın ve kadın girişimciler katıldı.

        Vali Çiçek, programda yaptığı konuşmada, 1 yılda 22 kadın kooperatifi açtıklarını, satışlara başlandığını, tüm kurumlardan bu aşamada destek aldıklarını belirtti.

        Genel Sekreter Yardımcısı Öztürk ise bütün kurum ve kuruluşlarla, kadın kooperatifiyle ticaret yapan bütün kadınlarla iş birliği içerisinde olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

        KTO Başkanı Ömer Gülsoy da projenin hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Sertifikalı eğitimde, e-ticaret ve e-ihracat konularında bilgiler paylaşılacak, işletmenin kazancını artıracak stratejiler ele alınacak.

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