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        Basketbol: 17. Erciyes Kupası Kadınlar Turnuvası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 20:09 Güncelleme: 04.09.2023 - 20:09
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        Basketbol: 17. Erciyes Kupası Kadınlar Turnuvası
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        Salon:KadirHas

        Hakemler: Ahmet Digilli, Haldun Çoban, Kemal Vural

        Melikgazi Kayseri Basketbol: Sevgi Tonguç 8, Ellenberg 14, Fatmanur Karakaş 2, Merve Arı 7, Ayşegül Günay Aladağ 9, Petronyte 11, Goncagül Kavak 2, Damla Gezgin 5, Nazlı Bircan Gökdemir 7

        İzmit Belediyespor: Hillsman 14, Ivanova, Calhoun 2, Ayşe Cora 9, Hande Kuzu 6, Özge Yavaş Özışık 6, Başak Altunbey 10, Ezgi Manlacı, Nared 12, Dilara Tongar 3, Ferda Yıldız 5

        1. Periyot: 21-21

        Devre: 34-36

        3. Periyot: 47-51

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