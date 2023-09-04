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        Kayseri'de firari hükümlü, su oluğuna tutunarak kaçmaya çalışırken yakalandı

        Kayseri'de, hakkında 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı binanın 4. katından su oluğuna tutunarak kaçmak isterken yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 20:27 Güncelleme: 04.09.2023 - 20:27
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        Kayseri'de firari hükümlü, su oluğuna tutunarak kaçmaya çalışırken yakalandı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlattığı çalışma kapsamında, hakkında "dolandırıcılık", "hırsızlık" ve "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.G'nin bulunduğu adrese operasyon düzenledi.

        Polis ekiplerini kapıda gören K.G, binanın 4. katından su oluğuna tutunarak aşağı indi.

        Ardından kaçmaya çalışan K.G, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Öte yandan başka bir adrese düzenlenen operasyonda da firari hükümlü Ö.T, evin banyosunda yakalandı.

        Hükümlüler emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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