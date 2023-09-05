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        Kayseri'de sahte altınla dolandırıcılık iddiasının şüphelisi yakalandı

        Kayseri'de sahte altınla elektronik eşya satın alarak 24 kişiyi 430 bin lira dolandırdığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 11:19 Güncelleme: 05.09.2023 - 11:19
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        Kayseri'de sahte altınla dolandırıcılık iddiasının şüphelisi yakalandı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden ilana verilen cep telefonu, bilgisayar ve oyun konsolu gibi elektronik eşyaları satın almak için anlaştığı kişilere sahte altın verdiği öne sürülen M.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        Polis, aynı yöntemle 24 vatandaşa sahte altın verip 430 bin lira dolandırdığı tespit edilen şüpheliyi gözaltına aldı.

        Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

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