Görme engelli Selin, Selçuklu Uygarlığı Müzesini bağımsız gezdi

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Selin Erdoğan, Selçuklu Uygarlığı Müzesini bağımsız gezme hayaline Büyükşehir ile kavuştu.

Erdoğan, belediyeye hayalini gerçekleştirdiği için teşekkür ederek, "Bu müzenin diğer müzelerden farkı erişilebilir olması. Görme engelli bireyler dokunarak buradaki her şeyi tanıyabiliyor." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a da teşekkür eden Erdoğan, görme engelliler için yapılan yolların önemini anlatarak tarihi bilgiler elde ettiğini kaydetti.

Selçuk Uygarlığı Müzesinde sanat tarihçisi olarak görev yapan Gamze Ercan ise müzeyi gezme hayali olan Selin'e müze hakkında bilgi verdiklerini belirtti.

Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi özel eğitim öğretmeni Selim Coşkun da Kayseri'ye ait müzeleri gezmek isteyen öğrencisinin hayalini gerçekleştirdiklerini kaydetti.