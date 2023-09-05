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        Talas Belediyesinin eylül ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

        Talas Belediyesinin eylül ayı meclis toplantısında 25 madde karara bağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 12:14 Güncelleme: 05.09.2023 - 12:14
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        Talas Belediyesinin eylül ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi
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        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleşen toplantıda çeşitli komisyon raporlarıyla Plan ve Proje Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait gündem maddeleri karara bağlandı.

        Toplantıda konuşan Yalçın, Talas için çok önemli bir imar çalışması yapıldığını belirterek, "Endürlük, Akçakaya ve aynı zamanda Başakpınar mahallelerimiz 2040 yılına göre planlanmıştır. Şimdiden 2040 yılına göre plan yapmanın rahatlığı ve huzuru içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

        İmar konusunda önemli çalışmalar yapıldığı aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

        "Endürlük ve Akçaya mahalleleri sınırları dediğimizde 76 hektarı içine alan çok önemli bir imar çalışması. Bu imar çalışmasının yapılmasıyla Talas’ın en büyük imar çalışmalarından biri tamamlanmış oluyor. Bu sayede de o bölgedeki kaçak yapılaşma engellenip imar beklentisi gerçekleştirilmiş oluyor. Ben hem Talas Belediyesine hem de Büyükşehir Belediyesinde emeği geçen ve aynı zamanda imar bayındırlık komisyonundaki arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bir şehrin geleceği imar planıyla belirlenir. Böyle detaylı bir imar planı hazırlandığında şehrin geleceği de güvence altına alınmış olur. "

        Ayrıca Kiçiköy, Han, Harman, Tablakaya ile Yukarı mahallelerin sınırlarında bulunan kentsel sit alana yönelik "Kentsel Sit Alanı ve Çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu" analiz verilerine ilişkin raporlar da görüşüldü.

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