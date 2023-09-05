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        GÜNCELLEME - Kayseri'de sahte altınla dolandırıcılık iddiasının şüphelisi tutuklandı

        Kayseri'de sahte altınla elektronik eşya satın alarak 24 kişiyi 430 bin lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 13:03 Güncelleme: 05.09.2023 - 13:03
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        GÜNCELLEME - Kayseri'de sahte altınla dolandırıcılık iddiasının şüphelisi tutuklandı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden ilana verilen cep telefonu, bilgisayar ve oyun konsolu gibi elektronik eşyaları satın almak için anlaştığı kişilere sahte altın verdiği öne sürülen M.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        Polis, bu yöntemle 24 vatandaşa sahte altın verip 430 bin lira dolandırdığı tespit edilen şüpheliyi gözaltına aldı.

        Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.

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