Kayseri'de klima motoruna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, tarihi Kayseri Kalesi'nde klima motoruna sıkışan yavru kediyi kurtardı.
Giriş: 05.09.2023 - 15:59 Güncelleme: 05.09.2023 - 15:59
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, itfaiyeyi arayan vatandaşlar, kaledeki klima motoruna yavru kedinin sıkıştığı ihbarında bulundu.
Ekipler, başı klima motoruna sıkışan yavru kediyi kurtardı.
Sağlık durumu iyi olan kedi, annesinin yanına bırakıldı.