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        Kayseri'de klima motoruna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, tarihi Kayseri Kalesi'nde klima motoruna sıkışan yavru kediyi kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 15:59 Güncelleme: 05.09.2023 - 15:59
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        Kayseri'de klima motoruna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
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        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, itfaiyeyi arayan vatandaşlar, kaledeki klima motoruna yavru kedinin sıkıştığı ihbarında bulundu.

        Ekipler, başı klima motoruna sıkışan yavru kediyi kurtardı.

        Sağlık durumu iyi olan kedi, annesinin yanına bırakıldı.

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