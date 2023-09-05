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        Basketbol: 17. Erciyes Kupası Kadınlar Turnuvası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 16:03 Güncelleme: 05.09.2023 - 16:03
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        Basketbol: 17. Erciyes Kupası Kadınlar Turnuvası
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        Salon:KadirHas

        Hakemler: Ahmet Kemal Digilli, Haldun Çoban, Kemal Vural

        İzmit Belediyespor: Hillsman 13, Ivanova 10, Calhoun 26, Derya Kavak, Ayşe Cora 8, Hande Kuzu 3, Özge Yavaş Özışık 2, Başak Altunbey 11, Ezgi Manlacı 6, Nared 16, Dilara Tongar

        Bursa Uludağ Basketbol: Williams 14, Masic 2, İpek Garip 20, Miray Balotu 18, Tuba Poyraz 15, Eda Şahin 3, Vanakunaite, Tuğçe Turus, Babtiste 18, Efsun Çelik 6

        1. Periyot: 30-20

        Devre: 61-50

        3. Periyot: 78-70

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