Basketbol: 17. Erciyes Kupası Kadınlar Turnuvası
Salon:KadirHas
Hakemler: Ahmet Kemal Digilli, Haldun Çoban, Kemal Vural
İzmit Belediyespor: Hillsman 13, Ivanova 10, Calhoun 26, Derya Kavak, Ayşe Cora 8, Hande Kuzu 3, Özge Yavaş Özışık 2, Başak Altunbey 11, Ezgi Manlacı 6, Nared 16, Dilara Tongar
Bursa Uludağ Basketbol: Williams 14, Masic 2, İpek Garip 20, Miray Balotu 18, Tuba Poyraz 15, Eda Şahin 3, Vanakunaite, Tuğçe Turus, Babtiste 18, Efsun Çelik 6
1. Periyot: 30-20
Devre: 61-50
3. Periyot: 78-70