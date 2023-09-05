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        Kayseri'de polisten kaçan hükümlü silahla vurularak yakalandı

        Kayseri'de polisten kaçarken silah çeken hükümlü, polis tarafından tabancayla vurularak yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 20:37 Güncelleme: 05.09.2023 - 21:08
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        Kayseri'de polisten kaçan hükümlü silahla vurularak yakalandı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan C.E'nin de aralarında bulunduğu U.Ş, M.Ö. ve S.G'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Hükümlü C.E. ile 3 şüphelinin merkez Kocasinan ilçesi İstasyon 1. Kümeevler Caddesi'ndeki bir geri dönüşüm atölyesinde olduğunu tespit eden ekipler operasyon düzenledi.

        Polisleri görünce kaçan C.E. kovalamaca esnasında silah çektiği polis tarafından tabancayla omzundan vurularak yakalandı.

        C.E. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Atölyedeki aramada U.Ş. ile çatı arasına saklanan M.Ö. yakalandı.

        Firari S.G. aranıyor.

        Öte yandan C.E'nin Melikgazi ilçesi Becen Mahallesi'ndeki bir villadan yaklaşık 4 milyon değerinde para ve ziynet eşyası çaldığı belirtildi.

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