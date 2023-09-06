Erkilet Millet Bahçesi'nde çalışmalar devam ediyor

Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, millet bahçesi alanının şehri panoramik gören en iyi noktalardan olduğunu belirtti.

Erkilet Millet Bahçesi'nde 15-20 yaş arası ağaçları toprakla buluşturduklarını, yürüyüş yolları, oturma alanları yapımının sürdüğünü aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Vatandaşların piknik yapabileceği, çocukların oynayabileceği ve sosyal donatılarının bulunacağı Erkilet Millet Bahçesi'nin özellikle 40 bin metrekaresi tamamen yeşil alan olacak. Bu bölgenin farklı bir önemi daha var. Erkilet bölgesindeki Hıdırellez olarak bilinen Hızır İlyas Köşkü'nü restore ettik ve günümüze kazandırdık. 'Gök Gözlem Evi' haline dönüştürdüğümüz yapıyla astronomi ve uzay bilimi alanında bilgi donanımı olarak dünya ile rekabet edebilecek düzeyde gençler yetiştirmeye başladık. Hem konumu hem de şehir manzarasıyla farklı olan burası, Kayseri'nin yepyeni bir cazibe merkezi olacak."