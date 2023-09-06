Kayseri'de Keykubadiye Sarayı'ndaki kazılarda hamam bölümü ortaya çıkarıldı

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Baş, kazı alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, Keykubadiye Sarayı'nın I. Alaeddin Keykubad tarafından 1220'li yılların ortalarında inşa ettirildiğini söyledi.

Baş, 2015 yılından beri kazı çalışmalarına devam ettiklerini, alanda iki yapı kalıntısının olduğunu belirtti.

Çalışmaları, daha çok 4 kemerli yapı diye tanımladıkları alanda sürdürdüklerini vurgulayan Baş, "2021 yılından itibaren yoğunluğu burada, tonozlu yapı çevresinde sürdürmeye başladık. Tonozlu yapı çevresinde özellikle çok önemli verilerle karşılaştık. Özellikle mimari anlamda verilerle karşılaştık. Daha önceki senelerde divanhanenin ve su sisteminin ortaya çıkmasıyla ilgili değerlendirmeler yapmıştık. Bu sene onlara ilaveten hamam olarak düşündüğümüz mekanın tamamen açılmasıyla gerçekten burada çok güzel bir saray hamamının olduğunu gördük. Hamamın belli bölümlerinin okunabilirlik anlamında sağlam kalabilmiş olması bizim için önemli." ifadelerini kullandı.

Çalışmanın önemini anlatan Baş, "Su sisteminin burada görülmesi, alanın gerçekten bir yönetim birimi olarak düzenlendiğini göstermektedir." dedi.

Baş, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kayseri Şeker Fabrikasının kendilerine büyük destek verdiğini de sözlerine ekledi.