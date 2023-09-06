Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Teknik direktör Çağdaş Atan, Kayserispor'dan ayrıldığını açıkladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor'da teknik direktör Çağdaş Atan, görevinden ayrıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 18:59 Güncelleme: 06.09.2023 - 18:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Teknik direktör Çağdaş Atan, Kayserispor'dan ayrıldığını açıkladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Atan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geride kalan sürede çok yıprandığını ve yorulduğunu belirtti.

        Ayrılık zamanının geldiğini kaydeden Atan, "Transfer tahtası açıldığında Kayserispor yapacağı takviyeler ve mevcut oyuncu grubuyla hak ettiği yerde olacaktır. Başkan Ali Çamlı kulüp için gerçekten büyük bir şans. Büyük Kayserispor taraftarı sizlerden ricam bu muhteşem desteğinizi eksik etmemenizdir. Namağlup bir takım bırakmanın huzuruyla ayrılıyorum şehirden." ifadelerini kullandı.

        Atan ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Vali Gökmen Çiçek'e görevde olduğu sürede verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Vergi gelirlerindeki artış enflasyonu katlayacak
        Vergi gelirlerindeki artış enflasyonu katlayacak
        AB Komiseri Varhelyi Habertürk'e konuştu
        AB Komiseri Varhelyi Habertürk'e konuştu
        Orta Vadeli Program açıklandı
        Orta Vadeli Program açıklandı
        İsrail Cumhurbaşkanı: Anayasal ve toplumsal krizdeyiz
        İsrail Cumhurbaşkanı: Anayasal ve toplumsal krizdeyiz
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Selde yıkılan bungalovların işletmecisine gözaltı kararı!
        Selde yıkılan bungalovların işletmecisine gözaltı kararı!
        İsmail Kartal farkı!
        İsmail Kartal farkı!
        OVP'de 'Dijital Dönüşüm' vurgusu
        OVP'de 'Dijital Dönüşüm' vurgusu
        Eski bakanlardan Cevheri için tören
        Eski bakanlardan Cevheri için tören
        Dijital TL için geri sayım
        Dijital TL için geri sayım
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 5'e yükseldi!
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 5'e yükseldi!
        OVP'ye göre konut politikası
        OVP'ye göre konut politikası
        İşte OVP kuru!
        İşte OVP kuru!
        Sırbistan'dan Sultanlar'a övgü
        Sırbistan'dan Sultanlar'a övgü
        26 parti birleşti: Modi'yi yenebilecekler mi?
        26 parti birleşti: Modi'yi yenebilecekler mi?
        Su çekildi, bir kez daha ortaya çıktı
        Su çekildi, bir kez daha ortaya çıktı
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        İlk kez açıkladı: Bir ayağım çukurda
        İlk kez açıkladı: Bir ayağım çukurda
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        'Atatürk'ün yönetmeni Atatürk'ün huzurunda
        'Atatürk'ün yönetmeni Atatürk'ün huzurunda

        Benzer Haberler

        Çağdaş Atan, Kayserispor'dan ayrıldığını açıkladı
        Çağdaş Atan, Kayserispor'dan ayrıldığını açıkladı
        Kayseri'de fabrikanın hurdalık bölümünde çıkan yangın söndürüldü
        Kayseri'de fabrikanın hurdalık bölümünde çıkan yangın söndürüldü
        Vali Gökmen Çiçek Tomarza'yı ziyaret etti
        Vali Gökmen Çiçek Tomarza'yı ziyaret etti
        Polisten kaçarken ayağını ve kolunu kıran şüpheli, tekerlekli sandelye ile...
        Polisten kaçarken ayağını ve kolunu kıran şüpheli, tekerlekli sandelye ile...
        Kayseri'de bir belediye, festivalde sanatçıya ayırdığı bütçeyi depremzede ö...
        Kayseri'de bir belediye, festivalde sanatçıya ayırdığı bütçeyi depremzede ö...
        Kayserili annelerden Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek
        Kayserili annelerden Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek