Kayseri'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilin çarptığı yaya öldü.
Giriş: 06.09.2023 - 22:08 Güncelleme: 06.09.2023 - 22:12
C.G'nin kullandığı 38 KG 103 plakalı otomobil, Ayancık Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Z.K. (65) isimli kadına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan Z.K. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü ise polislerce gözaltına alındı.