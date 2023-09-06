Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilin çarptığı yaya öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 22:08 Güncelleme: 06.09.2023 - 22:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        C.G'nin kullandığı 38 KG 103 plakalı otomobil, Ayancık Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Z.K. (65) isimli kadına çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olayda yaralanan Z.K. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Sürücü ise polislerce gözaltına alındı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Erciyes Cup hazırlık turnuvası sona erdi
        Erciyes Cup hazırlık turnuvası sona erdi
        Basketbol: 17. Erciyes Kupası Kadınlar Turnuvası
        Basketbol: 17. Erciyes Kupası Kadınlar Turnuvası
        Teknik direktör Çağdaş Atan, Kayserispor'dan ayrıldığını açıkladı
        Teknik direktör Çağdaş Atan, Kayserispor'dan ayrıldığını açıkladı
        Çağdaş Atan, Kayserispor'dan ayrıldığını açıkladı
        Çağdaş Atan, Kayserispor'dan ayrıldığını açıkladı
        Kayseri'de fabrikanın hurdalık bölümünde çıkan yangın söndürüldü
        Kayseri'de fabrikanın hurdalık bölümünde çıkan yangın söndürüldü
        Vali Gökmen Çiçek Tomarza'yı ziyaret etti
        Vali Gökmen Çiçek Tomarza'yı ziyaret etti