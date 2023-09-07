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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 09:35 Güncelleme: 07.09.2023 - 09:40
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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Mimarsinan Mahallesi'nde bir adrese düzenlenen operasyonda 187,4 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi, V.H, E.D. ve A.B. gözaltına aldı.

        Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapılan A.B. serbest bırakıldı, diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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