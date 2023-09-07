Kayseri'de okulların ve üniversitelerin güvenliğine yönelik toplantı yapıldı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılı okul güvenliği toplantısı valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya, Çiçek'in yanı sıra Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, ilgili kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.

Eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Çiçek, geçen yıl 1155 TYP çalışanına, 768 okul servis şoförüne, 37 özel güvenlik görevlisine temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildiğini, okul servislerinin ve okul kantinlerinin denetimini önemsediklerini belirtti.

Çiçek, güven timlerinin ve diğer kolluk kuvvetlerinin okulların çevresinde aktif olacaklarını ve meydana gelebilecek olumsuzluklara anında müdahale edeceklerini aktardı.

Öte yandan üniversitelerin güvenliğine yönelik değerlendirme toplantısı da yapıldı.

Toplantıya, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, Vali Yardımcısı Şenol Esmer, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Erciyes Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. İbrahim Narin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, kaymakamlar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri katıldı.

Çiçek, kentte bulunan üniversitelerde sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir yıl geçirmek için ilgili birimlerin her türlü tedbiri aldığını belirtti.