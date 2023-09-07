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        MHP Milletvekili Ersoy, yerli otomobil Togg satın aldı

        MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili olarak üretilen Togg satın aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 15:25 Güncelleme: 07.09.2023 - 15:28
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        MHP Milletvekili Ersoy, yerli otomobil Togg satın aldı
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        Ersoy, satın aldığı oltu siyahı rengi Togg ile MHP Kayseri İl Başkanlığı önünde çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hebasından paylaştı.

        MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen'in de fotoğraf karesinde yer aldığı paylaşımda Ersoy, "Togg, oltu siyah rengi ile ayrı bir güzel. Kayseri'mize ve hanemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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