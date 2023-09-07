Kayseri'de "Sandıkta Açan Sümbüller" sergisi açıldı

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kayseri Üniversitesi Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu işbirliğinde sanatçı Zahide Şahin tarafından Kayseri Arkeoloji Müzesi'nde açılan sergide Yahyalı halılarının motiflerin işlendiği 50 eser yer aldı.

Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, Yahyalı halısının makineleşmenin etkisiyle günümüzde değerini kaybettiğini söyledi.

Halıların içerisinde Anadolu insanının sevgisi, hüznü ve sevdası olduğunu anlatan Kayseri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeki Tekin ise şunları kaydetti:

"Halılara bu açıdan baktığımızda içerisinde birçok şey okuyabiliriz. Aslında bir medeniyeti okuruz. Renkler, desenler ve bir de çilekeş sürdürülen bir ömür. Şimdi müzelerimizde yer alıyor, aslında evlerimizdeydi bunlar. Yine ümit ediyoruz ki bu çabaların bir yansıması olsun, yeniden hayat bulsun. Gelenekler çok mühimdir, kolay oluşmaz, kolay da vazgeçmeyelim."

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da sergi sahibi Kayseri Üniversitesi Öğretim Görevlisi Zahide Şahin'e emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın ise kentte halı, kilim müzesi oluşturulması yönünde adım atılacağını belirtti.

Konuşmaların ardından açılan sergi 17 Eylül'e kadar gezilebilecek.