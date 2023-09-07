Melikgazi Kayseri Basketbol'da yeni sportif direktör Ahmet Bozbey oldu

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bozbey ile anlaşmanın sağlandığı belirtilerek, "Daha önce kulübümüzde 18 sene görev yapmış Ahmet Bozbey, sportif direktör olarak göreve getirilmiştir. Kendisine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.