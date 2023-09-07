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        Melikgazi Kayseri Basketbol'da yeni sportif direktör Ahmet Bozbey oldu

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol'da sportif direktörlüğe Ahmet Bozbey getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 19:56 Güncelleme: 07.09.2023 - 19:56
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        Melikgazi Kayseri Basketbol'da yeni sportif direktör Ahmet Bozbey oldu
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        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bozbey ile anlaşmanın sağlandığı belirtilerek, "Daha önce kulübümüzde 18 sene görev yapmış Ahmet Bozbey, sportif direktör olarak göreve getirilmiştir. Kendisine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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