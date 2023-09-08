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        Kayseri, "2024 Avrupa Spor Şehri" için aday oldu

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, "2024 Avrupa Spor Şehri" için adaylık başvurusunda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 10:41 Güncelleme: 08.09.2023 - 11:16
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        Kayseri, "2024 Avrupa Spor Şehri" için aday oldu
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        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Spor AŞ, Kayseri'nin gelecek yıl 2024 Avrupa Spor Şehri seçilmesi için Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonuna (ACES Europe) başvurdu.

        Başvurunun ardından ACES Europe'un 4 temsilcisi, kentteki spor tesislerini ve spor faaliyetlerini yerinde inceledi.

        Spor AŞ'ye bağlı faaliyet gösteren spor tesislerini gezen ACES Komitesi Genel Sekreteri Hugo Alonso, kurul üyeleri Ave Sats ve Lukas Vorel ile Azerbaycan Milletvekili Mushfig Jafarov, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

        Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Spor AŞ'nin Kayserililere sporu sevdirdiğini belirtti.

        Kayseri'nin Avrupa standartlarında spor tesislerine sahip olduğunu aktaran Büyükkılıç, "Spor şehri Kayseri'nin 2024 Avrupa Spor Şehri unvanı alması için başvurumuzu yaptık. Bu başvuru kapsamında şehrimizdeki spor tesislerini ve spor faaliyetlerini görmek üzere şehrimize gelen heyet üyeleri belediyemizi ziyaret etti. Şehrimizde yapılan ulusal ve uluslararası spor faaliyetlerinden bahsettim. Komite üyelerine ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kulandı.

        Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ Genel Müdürü İbrahim Somtaş da kentte yapılan spor faaliyetleri ve tesisler hakkında bilgi verdi.

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