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        Memleketine dönüp babasından devraldığı besi çiftliğini devlet desteğiyle büyüttü

        RAMAZAN KAYA - İstanbul'da 27 yıl yaşadıktan sonra 5 yıl önce memleketi Kayseri'ye dönen besici, hibe desteğiyle hem ahır yaptırıp hem de gebe düve alarak babasından devraldığı çiftliği büyüttü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 12:18 Güncelleme: 08.09.2023 - 12:18
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        Memleketine dönüp babasından devraldığı besi çiftliğini devlet desteğiyle büyüttü
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        45 yaşındaki 3 çocuk babası Recep Adayolu, 1991'de gittiği İstanbul'da çeşitli işlerde çalıştıktan sonra besicilik yapan babasının vefatının ardından 2018'de memleketi İncesu ilçesi Kızılören Mahallesi'ne döndü.

        Devletin, hayvancılıkla uğraşan üreticilere yönelik destek programlarına başvuran Adayolu, 5 yıl önce 1,5 milyon liraya yaptırdığı ahır için yüzde 50, 1 milyon liraya satın aldığı 100 gebe düve için de yüzde 30 hibeden faydalandı.

        Vefat eden babasından kalan 25 hayvan sayısını bu sürede 252'ye çıkaran Adayolu, çiftliğini günlük ortalama 1200 litre süt üreten işletme haline getirdi.

        Adayolu, AA muhabirine, 13 yaşında gittiği İstanbul Tahtakale'de zaman içinde esnaflık yaptığını, 5 yıl önce döndüğü memleketinde 25 ineğine bakmaya başladığını anlattı.

        Tarım ve Orman Bakanlığının ahır yaptırmak için verdiği yüzde 50 hibe desteğine başvurduğunu söyleyen Adayolu, "Hibemi aldım, ahırı yaptırdım. Bu tesisi yaptırdıktan sonra yüzde 30 düve hibesi çıktı. Ona da başvurdum, aldım. Yaklaşık 5 yıldır bu mesleği yapıyorum. Şu an 252 başa ulaştık. Gayet memnunum, hiçbir sıkıntım yok. Sayıyı 500'e çıkaracağım, öyle düşünüyorum. Ne kadar çoğaltırsak o kadar iyi olur." diye konuştu.

        - "Burası kendi halinde yürüyen bir fabrika aşamasına geldi"

        İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin de devlet destekleri ile büyüyen yeri, arındırılmış işletme yapmayı hedeflediklerini söyledi.

        Burada üretilen sütün "ari süt" olarak bölgedeki tüketicilere direkt ulaştırılması için Bakanlık olarak gereken desteği vereceklerini dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

        "Şu anda burası kendi halinde yürüyen bir fabrika aşamasına geldi. Elinde birçok hayvanı çıkartmış olmasına rağmen şu anda 30, 35 erkek buzağı, beraberinde 21 dişi buzağı, 39 erkek dana, 159 dişi dana ve inek bulunuyor. O günkü şartlarda 20, 30 hayvanla kurulan işletmede, Tarım ve Orman Bakanlığının verdiği destekle çorbadaki tuzuyla bugün 252 saf simental büyükbaş hayvan bulunmakta. Bu da üreticimizin çok büyük bir başarısı. Bakanlık olarak 5 yıl önce nasıl destek vermişsek bugün de ve bundan sonrada da işletmelerimize destek vermeye devam edeceğiz."

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