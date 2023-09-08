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        Bakan Özhaseki, Kayseri'de cami ve Kur'an kursu açılış töreninde konuştu:

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de cami ve Kur'an kursu açılış töreninde, "Camilerimiz aslında Anadolu'da bizim medeniyetimizin vurulmuş mühürleridir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 15:29 Güncelleme: 08.09.2023 - 15:29
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        Bakan Özhaseki, Kayseri'de cami ve Kur'an kursu açılış töreninde konuştu:
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        Bakan Özhaseki, Şevki Eren Albayrak Camii ve Şevki-Nurver Albayrak Kur'an Kursu'nun açılış töreninde, çok güzel bir caminin açılışını gerçekleştirdikleri söyledi.

        Camilerin insanların en özel anlarını paylaştıkları, huzur buldukları ve Allah'la baş başa kaldıkları yerler olduğunu vurgulayan Özhaseki, şöyle konuştu:

        "Hayırseverlerimizden Allah razı olsun. Çalışıyorlar, gayret ediyorlar, kazanıyorlar ve sonunda da toplumla paylaşıyorlar. Dışarıda hiç tanımadıkları insanların istifadesine sunuyorlar. Bir İslam alimi, hayırseverleri bal arılarına benzetiyor. Bal arıları, tabiata çıkarlar ve çiçeklerin üzerinde, güzel yerlerde gezerler. Polenleri toplar ve sonra gelirler saatlerce emek verirler. Sonra dünyanın en güzel yiyeceği ortaya çıkar. Fakat hiç tadına bakmadan toplumun istifadesine sunarlar. Hayırseverler de böyledir."

        Özhaseki, camileri sadece ibadet edilen, 5 vakit açılan yerler gibi görmenin doğru olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Camilerimiz aslında Anadolu'da bizim medeniyetimizin vurulmuş mühürleridir. Dışarıdan bir insan gelip, şöyle bir etrafa baktığında eğer cami kubbelerini ve minareleri görüyorsa; saati, dakikası geldiğinde ezan seslerini duyuyorsa 'burası bir İslam beldesidir' der ve onun işareti de farklı bir anlam taşır. Lozan Mütarekesi'nde görüşmeler öncesinde şımaran o günkü Yunan, ısrarla 'Edirne bizim' der. Daha bizimkilere söz gelmeden İngiliz heyeti bile 'Ya, tamam öyle diyorsunuz da şu Selimiye'yi ne yapacağız, Selimiye kime ait, Yunan medeniyetine mi ait' derler. O zaman iddialarından biraz vazgeçerler. Camilerin böyle bir anlamı da vardır. O yüzden bu camilerimizin yapılması ve güzel olması lazım. Camiye gelen insanların da buradan istifade ederek, feyzi ve bereketiyle ayrılmaları lazım."

        Hayırsever Tuncay Kaan Albayrak da 2 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden 20 yaşındaki oğlu Şevki Eren Albayrak adına cami, anne ve babası adına da Kur'an kursu yaptırdığını belirterek, "Ahirete göç eden 20 yaşında üniversite öğrencisi kıymetli evladım bize imanın 2 kardeşini yaşatarak 'ömrünüzce unutmayın' vasiyetiyle dünyadan ayrıldı. İmanın iki kardeşi, biri sabır, diğeri şükür. Mevlana der ki, 'İnsan sabır ile insandır. Sabır ise sırdır, ardır, sınavdır.' Ailece ömrümüzün sonuna kadar evlat kaybı ile sabredeceğiz, o güzel evlat bize bu camiyi yaptırttı, sayesinde şükredeceğiz. Nur içinde yatsın evladım." dedi.

        Konuşmaların ardından cami ve Kur'an kursunun açılışı yapıldı.

        Açılışa, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, Şaban Çopuroğlu, Ayşe Böhürler ve Bayar Özsoy, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, belediye başkanları ve davetliler katıldı.

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