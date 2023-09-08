Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de alıkoydukları kişilere senet imzalatan 4 kişi tutuklandı

        Kayseri'de sosyal medya üzerinden buldukları kişileri alıkoyup zorla senet imzalatan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 19:57 Güncelleme: 08.09.2023 - 19:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de alıkoydukları kişilere senet imzalatan 4 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, S.D. isimli şüpheli kadının sosyal medya üzerinden tanıştığı kişileri alkol alma bahanesiyle evine davet ettiği, buluşma sonrası haber verdiği T.A. (23), Y.L. (20) ile D.A'nın (22) ikamete gelerek mağdur şahısları darbedip, alıkoyarak "namus cezası" adı altında zorla senet imzalattıklarını tespit etti.

        Polis ekiplerince yapılan çalışmada 4 zanlı yakalanarak adliyeye sevk edildi.

        Şüpheliler, "yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kasten yaralama" suçlamasıyla hakimlikçe tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Alanya'da yine safari faciası!
        Alanya'da yine safari faciası!
        Kentsel dönüşüm mesajı
        Kentsel dönüşüm mesajı
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        "BM liderinden Putin'e 'tahıl' teklifi" iddiası
        "BM liderinden Putin'e 'tahıl' teklifi" iddiası
        Süper Kupa finali açıklaması!
        Süper Kupa finali açıklaması!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit polisin eşi cipinde başından vurulmuş olarak bulundu!
        Şehit polisin eşi cipinde başından vurulmuş olarak bulundu!
        KAP'tan sigorta savaşı
        KAP'tan sigorta savaşı
        ABD'li finans devinden TL tavsiyesi
        ABD'li finans devinden TL tavsiyesi
        Değeri 18 ayda yaklaşık yüzde 80 eridi
        Değeri 18 ayda yaklaşık yüzde 80 eridi
        Galatasaray'da gündem iç transfer!
        Galatasaray'da gündem iç transfer!
        Suç örgütü lideri yakalandı
        Suç örgütü lideri yakalandı
        Meteoroloji saat verdi! Metrekareye 100 kg yağmur düşecek! Cumartesi alarmı!
        Meteoroloji saat verdi! Metrekareye 100 kg yağmur düşecek! Cumartesi alarmı!
        Beşiktaş, 10 numarayı bitiriyor!
        Beşiktaş, 10 numarayı bitiriyor!
        Yunanistan'daki felaket böyle görüntülendi
        Yunanistan'daki felaket böyle görüntülendi
        Mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı için tahliye süreci başladı!
        Mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı için tahliye süreci başladı!
        1800 yıllık su perisi!
        1800 yıllık su perisi!
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı

        Benzer Haberler

        Bakan Özhaseki: Camilerimiz, Anadolu'da medeniyetimizin vurulmuş mühürlerid...
        Bakan Özhaseki: Camilerimiz, Anadolu'da medeniyetimizin vurulmuş mühürlerid...
        Bakan Özhaseki, Kayseri'de 28. Kültür, Turizm ve Üzüm Festivali'nde konuştu...
        Bakan Özhaseki, Kayseri'de 28. Kültür, Turizm ve Üzüm Festivali'nde konuştu...
        Eve davet edip 'namus' adı altında mağdurlara senet imzalattıran 1'i kadın...
        Eve davet edip 'namus' adı altında mağdurlara senet imzalattıran 1'i kadın...
        Bakan Özhaseki: Camilerimiz, Anadolu'da medeniyetimizin vurulmuş mühürlerid...
        Bakan Özhaseki: Camilerimiz, Anadolu'da medeniyetimizin vurulmuş mühürlerid...
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Kayseri'de konuştu:
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Kayseri'de konuştu:
        Bakan Özhaseki, Kayseri'de cami ve Kur'an kursu açılış töreninde konuştu:
        Bakan Özhaseki, Kayseri'de cami ve Kur'an kursu açılış töreninde konuştu: