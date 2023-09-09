Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        CHP'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü Kayseri'de kutlandı

        Kayseri'de CHP'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 14:28 Güncelleme: 09.09.2023 - 14:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü Kayseri'de kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören CHP İl Başkanlığında devam etti.

        Burada konuşan CHP İl Başkan Yardımcısı Esra Tuğçe Şahin, Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti CHP'nin 100. kuruluş yıl dönümünü kutlamaktan gurur duyduklarını söyledi.

        CHP'nin bir milletin esaretten kurtuluşuna ve bir ülkenin baştan aşağı yeniden kuruluşuna öncülük ettiğini anlatan Şahin, "CHP, 100 yıllık geleneği siyasi birikimi ve tecrübesiyle çağdaş Türkiye'nin en önemli siyasi miraslarından biridir. Bu miras sadece bize değil büyük Atatürk tarafından milletimizin her bir ferdine emanet edilmiştir." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        101 yıl önce... İzmir'in kurtuluşu kutlandı
        101 yıl önce... İzmir'in kurtuluşu kutlandı
        Okullar açılıyor! Uzmanından öğretmenlere uyarılar
        Okullar açılıyor! Uzmanından öğretmenlere uyarılar
        Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem
        Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem
        Korhan Berzeg'in köpeği Tina'nın tahlil sonucu çıktı!
        Korhan Berzeg'in köpeği Tina'nın tahlil sonucu çıktı!
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        Kuzey Kore liderinden gövde gösterisi
        Kuzey Kore liderinden gövde gösterisi
        İntihar dediler, cinayet çıktı!
        İntihar dediler, cinayet çıktı!
        Fenerbahçe'de kongre başladı! Ali Koç...
        Fenerbahçe'de kongre başladı! Ali Koç...
        "Senin filmlerinle büyüdük"
        "Senin filmlerinle büyüdük"
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Hedef sömürge adı mı, milliyetçi ajanda mı?
        Hedef sömürge adı mı, milliyetçi ajanda mı?
        Barajlar depreme hazır mı?
        Barajlar depreme hazır mı?
        "Bu jenerasyona yazık oluyor!"
        "Bu jenerasyona yazık oluyor!"
        Aşkı sporcularda buldular
        Aşkı sporcularda buldular
        Avrupa'nın en yüksek binasının çatısını dağcılar kuruyor
        Avrupa'nın en yüksek binasının çatısını dağcılar kuruyor
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Kayseri'de alıkoydukları kişilere senet imzalatan 4 kişi tutuklandı
        Kayseri'de alıkoydukları kişilere senet imzalatan 4 kişi tutuklandı
        Bakan Özhaseki: Camilerimiz, Anadolu'da medeniyetimizin vurulmuş mühürlerid...
        Bakan Özhaseki: Camilerimiz, Anadolu'da medeniyetimizin vurulmuş mühürlerid...
        Bakan Özhaseki, Kayseri'de 28. Kültür, Turizm ve Üzüm Festivali'nde konuştu...
        Bakan Özhaseki, Kayseri'de 28. Kültür, Turizm ve Üzüm Festivali'nde konuştu...
        Eve davet edip 'namus' adı altında mağdurlara senet imzalattıran 1'i kadın...
        Eve davet edip 'namus' adı altında mağdurlara senet imzalattıran 1'i kadın...
        Bakan Özhaseki: Camilerimiz, Anadolu'da medeniyetimizin vurulmuş mühürlerid...
        Bakan Özhaseki: Camilerimiz, Anadolu'da medeniyetimizin vurulmuş mühürlerid...