CHP'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü Kayseri'de kutlandı

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören CHP İl Başkanlığında devam etti.

Burada konuşan CHP İl Başkan Yardımcısı Esra Tuğçe Şahin, Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti CHP'nin 100. kuruluş yıl dönümünü kutlamaktan gurur duyduklarını söyledi.

CHP'nin bir milletin esaretten kurtuluşuna ve bir ülkenin baştan aşağı yeniden kuruluşuna öncülük ettiğini anlatan Şahin, "CHP, 100 yıllık geleneği siyasi birikimi ve tecrübesiyle çağdaş Türkiye'nin en önemli siyasi miraslarından biridir. Bu miras sadece bize değil büyük Atatürk tarafından milletimizin her bir ferdine emanet edilmiştir." ifadelerini kullandı.