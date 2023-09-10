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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

        Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 13:49 Güncelleme: 10.09.2023 - 14:03
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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşayan M.D'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

        Zanlının evine yapılan operasyonda evde bulunan M.D, E.K, E.A, N.D. gözaltına alındı. Yapılan aramada 3 paket halinde 6 gram metamfetamin maddesi, 2 parça LSD maddesi, 3 uyuşturucu hap, 1 tabanca ve 4 mermi, 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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