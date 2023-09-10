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        Kayserispor, teknik direktör Recep Uçar ile anlaştı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, teknik direktör Recep Uçar ile anlaşmanın sağlandığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 17:48 Güncelleme: 10.09.2023 - 17:48
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        Kayserispor, teknik direktör Recep Uçar ile anlaştı
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        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Çağdaş Atan'dan boşalan görev için Recep Uçar ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Hoş geldin Recep Uçar. Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Recep Uçar ile anlaşmıştır. Anlaşmanın hem Recep Uçar'a hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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