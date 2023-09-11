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        Ekleme yapılacak.. Sarıoğlan'da 2023-2024 eğitim yılı başladı

        Sarıoğlan ilçesinde 171 öğretmen ve 1784 öğrenci ders başı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 11:05 Güncelleme: 11.09.2023 - 11:09
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        Ekleme yapılacak.. Sarıoğlan'da 2023-2024 eğitim yılı başladı
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        Kaymakamlık önünde düzenlenen törende Atatürk büstüne çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Akbülbül, törende yaptığı konuşmada, eğitim kalitesini yükseltmek, öğrencilerin potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için çalıştıklarını söyledi.

        Akbülbül, "Öğrencilerimizin başarılarına katkı sağlamak ve onların daha aydınlık bir geleceğe hazırlanmalarını desteklemek için var gücümüzle çalışacağız." dedi.

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