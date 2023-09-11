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        Kayseri'de okul servisi sürücüleri uyuşturucu testinden geçirildi

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, öğrenci servisi araçlarının güvenliğini önemsediklerini belirterek, "Türkiye'de ilk olarak bütün okul servisi şoförlerini uyuşturucu testinden geçirdik, bunu da üniversitemizle beraber yaptık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 13:51 Güncelleme: 11.09.2023 - 13:51
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        Kayseri'de okul servisi sürücüleri uyuşturucu testinden geçirildi
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        Çiçek, yeni eğitim yılının başlaması dolayısıyla Hayride Dabanoğlu İlkokulu'nda düzenlenen törenden sonra sınıfları gezdi.

        Çiçek, gazetecilere, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden Kayseri'nin de etkilendiğini, buna rağmen eğitim döneminde büyük bir başarı elde edildiğini, LGS'de ilk 100'de Kayseri'den 21 öğrenci bulunduğunu söyledi.

        Kentte depremden dolayı hasar gören okul binaları da olduğuna dikkati çeken Çiçek, bu sene hem Valilik hem Büyükşehir Belediyesi hem de sivil toplum kuruluşları el ele vererek eğitimdeki başarıyı daha yukarı çıkaracaklarını ifade etti.

        Bu yıl okul servisleriyle ilgili farklı bir çalışma başlattıklarını anlatan Çiçek, "Öğrencilerimizi taşıyan araçların güvenli olması bizim birinci önceliğimiz. Türkiye'de ilk olarak bütün okul servisi şoförlerini uyuşturucu testinden geçirdik, bunu da üniversitemizle beraber yaptık. Özellikle okul servisleri, okul güvenliği noktasında okul polisi sayımızı iki kat artırdık." diye konuştu.

        Uyuşturucu testi için Erciyes Üniversitesi ile çalıştıklarını aktaran Çiçek, "Bunun birkaç şekli var, saç örneğinde olduğu gibi. Bu konuda üniversitemiz gerçekten uzman. Türkiye'de sayılı merkezlerden biri bizim üniversitemizde. Hem saç hem idrar, bize uzun vadede sonuç verileceği söylendi. Bütün testleri arkadaşlarımıza yaptık." ifadelerini kullandı.

        Çiçek, okulların etrafında ıssız hiçbir yer bırakmamak adına okul çevrelerini kameralarla donattıklarını, öğrencilerin ne okul içerisinde ne çevresinde kendini mutsuz, güvensiz hissetmesine müsaade etmeyeceklerini dile getirdi.

        Okuldaki etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Kayseri'nin ilkokul, ortaokul ve lise çağında 350 bin civarında, yaklaşık 75 bin de üniversite öğrencisine sahip olduğunu belirtti.

        AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da nitelikli insan kaynağına olan ihtiyacın arttığını, her öğrencinin bir bilim uzmanı ve teknoloji üstadı olarak yetişmesini dilediklerini kaydetti.

        İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ise yeni eğitim yılına kurum olarak öğretmenlerle öğrencilerle hazır olduklarını ifade etti.

        Etkinlikte ilkokul 4. sınıf öğrencileri, birinci sınıfları çiçekle karşıladı. Halk oyunu ekibi gösteri sundu, öğrenciler şiir okudu

        Vali Çiçek ve beraberindekiler sınıfları gezerek öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

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