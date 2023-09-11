Kayseri Kültür Yolu Fotoğrafçılar Maratonu yarışmasında ödüller sahiplerini buldu Kayseri'de, Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı ile Suretialem Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği işbirliğiyle düzenlenen "Kayseri Valiliği Kültür Yolu ve Soğanlı Vadisi, Hürmetçi Yılkı Atları Ulusal Fotoğrafçılar Maratonu" yarışmasının ödül töreni yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi fuaye alanındaki törende, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonunun (TFSF) desteklediği ve 99 kişinin 384 fotoğraf ile katıldığı yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.

Mehmet Palta'ya birincilik, Hakan Gümüş'e ikincilik, Serdar Aydın'a üçüncülük ödülünün takdim edildiği törende, İsmail Taşgeldi, Hülya Kahraman ve İbrahim İşlertaş mansiyon, Sedat Tezgül Kayseri Valiliği Özel Ödülü, Serap Ünal da ORAN Özel Ödülü'nü aldı.

Ayrıca birinciye TFSF altın madalyası ve 15 bin, ikinciye TFSF gümüş madalyası ve 12 bin, üçüncüye TFSF bronz madalyası ve 10 bin lira, ORAN Kalkınma Ajansı Özel Ödülü ve Kayseri Valiliği Özel Ödülü ile mansiyon alanlara 3'er bin lira verildi.

Eserlerin de sergilendiği törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu temsilcisi Sami Türkay ve fotoğrafçılar katıldı.