Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri Kültür Yolu Fotoğrafçılar Maratonu yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

        Kayseri'de, Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı ile Suretialem Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği işbirliğiyle düzenlenen "Kayseri Valiliği Kültür Yolu ve Soğanlı Vadisi, Hürmetçi Yılkı Atları Ulusal Fotoğrafçılar Maratonu" yarışmasının ödül töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 16:13 Güncelleme: 11.09.2023 - 16:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri Kültür Yolu Fotoğrafçılar Maratonu yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Büyükşehir Belediyesi fuaye alanındaki törende, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonunun (TFSF) desteklediği ve 99 kişinin 384 fotoğraf ile katıldığı yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Mehmet Palta'ya birincilik, Hakan Gümüş'e ikincilik, Serdar Aydın'a üçüncülük ödülünün takdim edildiği törende, İsmail Taşgeldi, Hülya Kahraman ve İbrahim İşlertaş mansiyon, Sedat Tezgül Kayseri Valiliği Özel Ödülü, Serap Ünal da ORAN Özel Ödülü'nü aldı.

        Ayrıca birinciye TFSF altın madalyası ve 15 bin, ikinciye TFSF gümüş madalyası ve 12 bin, üçüncüye TFSF bronz madalyası ve 10 bin lira, ORAN Kalkınma Ajansı Özel Ödülü ve Kayseri Valiliği Özel Ödülü ile mansiyon alanlara 3'er bin lira verildi.

        Eserlerin de sergilendiği törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu temsilcisi Sami Türkay ve fotoğrafçılar katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi aydınlık günler beklemekte
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi aydınlık günler beklemekte
        Terör örgütünün sözde askeri eğitim sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde askeri eğitim sorumlusu etkisiz!
        Otomobil ve telefonlara el konulacak
        Otomobil ve telefonlara el konulacak
        Kız öğrenciyi başından taşla yaralayan zanlılar tutuklandı!
        Kız öğrenciyi başından taşla yaralayan zanlılar tutuklandı!
        İşte İstanbul'daki barajların doluluk oranı!
        İşte İstanbul'daki barajların doluluk oranı!
        "Birinci öncelik enflasyonu tek haneye indirmek"
        "Birinci öncelik enflasyonu tek haneye indirmek"
        Hastanede çıkan arbedede yere yığıldı!
        Hastanede çıkan arbedede yere yığıldı!
        "G.Saray'da efsane olmak istiyorum"
        "G.Saray'da efsane olmak istiyorum"
        Hurda yığınına döndü! Karı kocayı kaza ayırdı!
        Hurda yığınına döndü! Karı kocayı kaza ayırdı!
        Türkiye'nin en pahalı telefonu olacak
        Türkiye'nin en pahalı telefonu olacak
        Fren faciasında 6 kişi ölmüştü! "Pes" dedirten ifadesi ortaya çıktı!
        Fren faciasında 6 kişi ölmüştü! "Pes" dedirten ifadesi ortaya çıktı!
        Kral Charles'tan Kim'e tebrik
        Kral Charles'tan Kim'e tebrik
        "2-3 gün içinde tahliyesi tamamlanacak! Son 400 metre!"
        "2-3 gün içinde tahliyesi tamamlanacak! Son 400 metre!"
        Deniz Türüç'te sıcak gelişme!
        Deniz Türüç'te sıcak gelişme!
        Havalar soğuyor! O ilde sıcaklık sıfırın altına indi
        Havalar soğuyor! O ilde sıcaklık sıfırın altına indi
        Karanlıkta yanlış yemek yedi, hastanelik oldu
        Karanlıkta yanlış yemek yedi, hastanelik oldu
        Varlıkları biliniyordu ama ilk kez fotoğraflandı!
        Varlıkları biliniyordu ama ilk kez fotoğraflandı!
        Otomobilde 'ithal' dönem
        Otomobilde 'ithal' dönem
        Beşiktaş'ta flaş Gökhan İnler gelişmesi!
        Beşiktaş'ta flaş Gökhan İnler gelişmesi!
        22 yıl geçti! İkiz Kulelerin yıkıldığı alan "turistik mekana" dönüştü
        22 yıl geçti! İkiz Kulelerin yıkıldığı alan "turistik mekana" dönüştü

        Benzer Haberler

        Sarıoğlan'da 2023-2024 eğitim yılı başladı
        Sarıoğlan'da 2023-2024 eğitim yılı başladı
        Kayseri'de okul servisi sürücüleri uyuşturucu testinden geçirildi
        Kayseri'de okul servisi sürücüleri uyuşturucu testinden geçirildi
        Ekleme yapılacak.. Sarıoğlan'da 2023-2024 eğitim yılı başladı
        Ekleme yapılacak.. Sarıoğlan'da 2023-2024 eğitim yılı başladı
        Recep Uçar: Ligde üst sıralar için mücadele etmek en büyük amacımız
        Recep Uçar: Ligde üst sıralar için mücadele etmek en büyük amacımız
        Kayserispor'un prensipte anlaştığı teknik direktör Recep Uçar, kente geldi:
        Kayserispor'un prensipte anlaştığı teknik direktör Recep Uçar, kente geldi:
        Kayserispor´da Recep Uçar dönemi
        Kayserispor´da Recep Uçar dönemi