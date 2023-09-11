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        Down sendromlu Ahmet'in çalışma hayali bir günlüğüne gerçek oldu

        Kayseri'de 21 yaşındaki down sendromlu Ahmet Köseoğlu'nun çalışma hayalini Büyükşehir Belediyesi bir günlüğüne gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 16:34 Güncelleme: 11.09.2023 - 16:46
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        Down sendromlu Ahmet'in çalışma hayali bir günlüğüne gerçek oldu
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        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinden Köseoğlu'nun çalışma isteği öğretmenleri tarafından belediyeye iletildi.

        Ahmet, belediyenin işlettiği Glutensiz Kafe'de garsonluk yaptı, kasa başına geçti.

        Ahmet'in annesi Fatma Köseoğlu, oğlunun en büyük hayalinin bir kafede çalışmak olduğunu belirterek, verilen imkandan memnun kaldıklarını aktardı.

        Tarif edilemeyen duygular içerisinde olduklarını vurgulayan Köseoğlu, şunları kaydetti:

        "Ahmet çok heyecanlıydı, erken kalktı, hazırlığını yaptı, kılık kıyafetlerini ayarladı, giyindi, kuşandı. Çocuklarımız engelli değiller sadece özeller, bunun için daha fazla sosyal alan, kendilerini geliştirebilecekleri, hayallerini ciddi ciddi gerçekleştirebilecek alan olursa daha güzel olur, daha çok memnun oluruz. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum."

        Özel eğitim öğretmeni Sümeyra Karaca da öğrencisinin hayalini gerçekleştirmenin kendisini de çok mutlu ettiğini belirtti.

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