Kayseri'den kısa kısa

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas Belediyesinin teknik şantiye alanı içerisinde yer alan Engelli Araçları Bakım Onarım Ünitesi'ne gelen talepler değerlendiriyor.

Arızalı araçları evden alan ekipler, gerekli bakım ve tamiri yaptıktan sonra sahiplerine teslim ediyor.

Ayrıca engellilere geçici süre ihtiyaçlarını karşılamaları üzere ikame araç desteği de sağlanıyor.

Ünitede 3 yılda 859 araç tamir edildi.

- Büyükşehir Belediyesinin çamaşır yıkama merkezinde kapasite artırıldı

Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte öğrenim gören üniversite öğrencilerinin sosyal yaşamlarına katkı sağlamak, derslerine daha fazla zaman ayırmalarına destek olmak amacıyla hayata geçirilen merkezde öğrenciler çamaşırlarını ücretsiz yıkıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Teknik Onarım Şube Müdürü Vedat Kılıç, çamaşırhanenin kapasitesini 40 metrekareden 180 metrekareye çıkardıklarını, makine sayısını da artırdıklarını belirtti.

- Kayseri Eczacılar Odası'ndan KAYÜ'ye ziyaret

12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, yönetim kurulu üyeleriyle Kayseri Üniversitesini ziyaret etti.

Ziyarette Kayseri Üniversitesi ile Kayseri Eczacı Odası arasında yapılabilecek işbirlikleri ele alınırken, Kayseri Eczacı Odası 2. Başkanı Beyza Köseoğlu yaptığı sunumda, Kayseri'deki mevcut eczanelerle ilgili bilgi verdi ve eczanelerde alanında eğitim almış teknikerlere duyulan ihtiyaca değindi.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da Kayseri Üniversitesi İncesu Ayşe ve Saffet Arslan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde Eczane Hizmetleri Programı kurulması için üniversite bünyesinde gerekli istişare ve girişimde bulunabileceklerini belirterek, bunun için Kayseri Eczacı Odası'ndan bu programa duyulan ihtiyaca ilişkin somut verilere dayalı bir rapor sunmalarını istedi.