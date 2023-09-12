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        KAYSO yerli otomobil Togg'u teslim aldı

        Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u teslim aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 15:11 Güncelleme: 12.09.2023 - 15:15
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        KAYSO yerli otomobil Togg'u teslim aldı
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        KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türkiye için gurur kaynağı olan yerli ve milli aracı Cumhuriyetin 100. yılında teslim almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Teslimat sırasının TOBB öncülüğünde 81 ilden 365 oda ve borsa başkanının kuraları ile belirlendiğini anlatan Büyüksimitci, şunları kaydetti:

        "Geçen yıl 29 Ekim tarihinde de ilk Togg aracımız banttan inmişti. Bugün ise elektrikli otomobilimizi yollarda görmeye başladık. 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşmesine öncülük eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ve girişim grubunun değerli temsilcilerine ve tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizin ilk yerli ve milli otomobili Togg, odamıza hayırlı olsun."

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