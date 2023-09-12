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        Kayseri'de kaynak atölyesindeki patlamada ağır yaralanan işçi hastanede öldü

        Kayseri'de 21 gün önce bir kaynak atölyesindeki tırın yakıt deposunun patlaması sonucu ağır yaralanan kaynak ustası, hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 17:54 Güncelleme: 12.09.2023 - 17:54
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        Kayseri'de kaynak atölyesindeki patlamada ağır yaralanan işçi hastanede öldü
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        Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi Nakliyeciler Sitesi'ndeki bir iş yerinde 23 Ağustos 2023'te bir tırın deposunun kaynak yapıldığı sırada patlamasının ardından çıkan yangında ağır yaralanan Ali Ramazan Uluyol, tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kaynak ustasının cenazesinin yarın Yahyalı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

        Patlamada, iş yerinde bulunan müşteri H.İ.K. de yaralanmıştı.

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