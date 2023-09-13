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        Vali Gökmen Çiçek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret etti

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 10:05 Güncelleme: 13.09.2023 - 10:11
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        Vali Gökmen Çiçek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret etti
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        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Çiçek, il müdürlüğü koordinesinde yürütülen hizmetler, takip edilen projeler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının faaliyet alanının her geçen gün geliştiğini anlatan Çiçek, "İlimizde de müdürlüğümüz sosyal hizmet ve sosyal yardım alanlarında önemli görevi yerine getiriyor. Özellikle kadın, çocuk, yaşlı ve engelliler, şehit yakınları ve gaziler olmak üzere toplumun geniş bir kesimine hizmet götürüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Bilgilendirme toplantısı sonunda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde bulunan "Kayseri Şehitlerimiz" panosunu ziyaret eden Çiçek, şehitler için dua etti.

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