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        KTO üyelerine yönelik "Almanya'da ticaret" konulu toplantı düzenlendi

        Kayseri Ticaret Odası (KTO) üyeleri için "Almanya'da ticaret" konulu bilgilendirme toplantısı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 11:05 Güncelleme: 13.09.2023 - 11:05
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        KTO üyelerine yönelik "Almanya'da ticaret" konulu toplantı düzenlendi
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        KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle odada gerçekleştirilen toplantıya, KTO Başkanı Ömer Gülsoy ev sahipliği yaptı.

        Burada konuşan Gülsoy, ihracat odaklı çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini, Almanya'nın Türkiye'nin en büyük ticaret partneri olduğunu belirtti.

        Almanya'da 3 milyonun üzerinde Türk yaşadığını, yarısından fazlasının çifte vatandaşlık aldığını anlatan Gülsoy, "100 bine yakın da girişimcimiz bulunuyor. Alman ekonomisine ve istihdamına katkı sunuyorlar. Almanya'nın Avrupa Birliği'nin lokomotif ülkesi olması da gücünü daha farklı bir hale getiriyor. Almanya, Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimizde hep öncü olmuştur." ifadelerini kullandı.

        Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Okan Özoğlu, burada yaptığı konuşmada, odanın kuruluş amacı, faaliyetleri, Almanya pazarına giriş, şirket kurulumu ve ihracat konularında detaylı bilgiler verdi.

        Alman pazarının zorluğuna dikkati çeken Özoğlu, ülkeye yatırımda kaliteli ve sürekli ürün göndermenin önemli olduğunu aktardı.

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