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        Fransa'da polis aracının karıştığı olayda yaralanıp hayatını kaybeden gencin cenazesi, Kayseri'de defnedildi

        Fransa'da polis aracının karıştığı olayda ağır yaralanan, beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından getirildiği Türkiye'de hayatını kaybeden 16 yaşındaki Sefa Şahin'in cenazesi memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 14:02 Güncelleme: 13.09.2023 - 14:02
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        Fransa'da polis aracının karıştığı olayda yaralanıp hayatını kaybeden gencin cenazesi, Kayseri'de defnedildi
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        Şahin için Talas ilçesindeki Dedeoğlu Camisi'nde öğle vaktinde cenaze namazı kılındı.

        Cenaze törenine Şahin'in ailesi, akrabaları, Fransa'dan gelen arkadaşları ile Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın katıldı.

        Namazın ardından Şahin'in cenazesi, Halef Hoca Mezarlığı'nda defnedildi.

        - Olay

        Başkent Paris'e 40 kilometre uzaklıktaki Elancourt kentinde 6 Eylül akşamı polis aracının karıştığı olayda 16 yaşındaki Şahin ağır yaralanmış, olaya ilişkin 2 polis gözaltına alınmış ve biri "polisin dur ihtarına uyulmadığı" gerekçesiyle olmak üzere, 2 ayrı soruşturma açılmıştı.

        Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğunun girişimleriyle sevk iznini alan ailesi, özel sağlık jetiyle Sefa Şahin'i Atatürk Havalimanı'na getirmişti.

        Buradan ambulansla Ataşehir'de özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına alınan 16 yaşındaki Şahin, dün akşam müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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