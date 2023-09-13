Kayseri'de "Kapex Anadolu Kapı, Pencere ve Aksesuarları Fuarı" açıldı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Fuar Merkezi'nde açılan fuara, 100'ün üzerinde firma ve 200'ün üzerinde marka katıldı.

Fuara, Fas, Tunus, Libya, Sırbistan ve Gana gibi 36 ülkeden alıcı firma katılım sağladı.

Vali Gökmen Çiçek, açılışta yaptığı konuşmada, ihracatın artmasının kendilerine mutluluk verdiğini belirterek, "İhracatımız birazcık artmışsa o gün milli maçta kazandığımızda yaşadığımız duyguyu yaşıyoruz ama ihracatımızda düşüş olmuşsa gerçekten çok üzülüyoruz. Sanayicilerimiz büyük bir savaş veriyorlar. Sanayicilerimiz ülkeye getirebildikleri katma değer açısından mutlular. Dolayısıyla Kayseri’nin ülkeye sağladığı katma değer gururla her zaman söyleniyor." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Kayseri'nin önemli bir ticaret kenti olduğunu dile getirdi.

Nobel Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik de Kayseri'nin önemli bir fuara ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Profesyonel bir fuar açtıklarını aktaran Çelik, "Tıpkı mobilya fuarında olduğu gibi profesyonel alıcı sistemiyle açılacak. Bu fuar için sadece bizim yurt dışı uçağından aktarmasına oteline profesyonel alış için getirdiğimiz sayı 263 ve hepsi kapı sektörünün bilinen alıcıları. Bunlarla birlikte yaptığımız çalışmalarla gelen yabancı alıcılar da var. Öyle sanıyorum ki 500'e yakın yabancı alıcı fuarı ziyaret etmiş olacak. Güzel bir fuar hepimizi bekliyor." diye konuştu.

Fuarın açılış törenine, Çelik Kapı Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kaya, Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın da katıldı.

Fuar, 16 Eylül'e kadar açık kalacak.