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        Kayseri'de 1 kilo 230 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Kayseri'de düzenlenen operasyonda 1 kilo 230 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 16:02 Güncelleme: 13.09.2023 - 16:14
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        Kayseri'de 1 kilo 230 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen iki adrese operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 1 kilo 230 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

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