Kayseri'de 1 kilo 230 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Kayseri'de düzenlenen operasyonda 1 kilo 230 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
Giriş: 13.09.2023 - 16:02 Güncelleme: 13.09.2023 - 16:14
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen iki adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, 1 kilo 230 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.