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        Kayseri'de "Son Ustalar" konulu fotoğraf sergisi açıldı

        Kayseri'de Ahilik Haftası öncesinde "Son Ustalar" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 16:47 Güncelleme: 13.09.2023 - 16:47
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        Kayseri'de "Son Ustalar" konulu fotoğraf sergisi açıldı
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        Erciyes Kültür Merkezi'ndeki serginin açılışını, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet İştahlı, ERÜ Rektörlük Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı Nihal Şengün yaptı.

        Sergide, fotoğraf sanatçılarının Türkiye'nin birçok ilinde çektiği demirci, keçeci, yemenici ve halıcı gibi farklı mesleklerin son temsilcilerinin yer aldığı, 35 fotoğraf yer alıyor.

        ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Uğur Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2021 yılında Kayseri Ticaret Borsası ile ulusal çapta bir fotoğraf yarışması düzenlediklerini, bu yarışmadan ödül alan fotoğrafları Ahilik Haftası dolayısıyla sergide bir araya getirdiklerini belirtti.

        Sergiye "Son Ustalar" adını verdiklerini aktaran Aydın, "Gördüğünüz ustaların pek çoğu hayatta değil ya da sanatını icra edemiyor. Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinden ustamız var." dedi.

        Sergi, 15 Eylül Cuma gününe kadar ziyarete açık olacak.

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